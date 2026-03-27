Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Das Sprichwort: "Fahrradfahren verlernt man nicht" trifft bei E-Bikes nicht immer zu

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Niederkassel/Sankt Augustin/Siegburg/Neunkirchen-Seelscheid/Troisdorf/Ruppichteroth (ots)

Die Bewegungsabläufe des Fahrradfahrens sind im prozeduralen Gedächtnis des Gehirns dauerhaft gespeichert, ähnlich wie Schwimmen. Auch nach jahrelanger Pause kann der Körper das Gleichgewicht und Treten meist sofort wieder abrufen. Es ist eine "eingefleischte" motorische Fähigkeit, die nur in extrem seltenen Fällen verloren geht.

Greift diese Fähigkeit auch bei der Benutzung moderner E-Bikes (Pedelecs)? Wir sagen: Es kommt drauf an. Es gibt Unterschiede, die man nicht unterschätzen sollte.

Seit mehreren Jahren ist die Anzahl verunfallter Pedelecfahrender im Zuständigkeitsbereich der Polizei Rhein-Sieg konstant hoch. Gemessen am Bevölkerungsanteil ist die Altersgruppe der über 65-Jährigen dabei überrepräsentiert. Bei der Auswertung der Unfallursachen wird deutlich, dass eine Vielzahl der Verkehrsunfälle sogenannte Alleinunfälle waren. Das bedeutet, dass die Pedelecfahrenden ohne Beteiligung Dritter zu Schaden gekommen sind.

Die Gründe für diese Alleinunfälle können vielfältig sein. Die höhere Geschwindigkeit, das hohe Gewicht des Rades, die mangelnde Übung im Umgang mit einem E-Bike oder die lange Abstinenz vom Fahrradfahren tragen unter Umständen zu den besorgniserregenden Unfallzahlen bei.

Die Mitarbeitenden der Verkehrsunfallprävention der Polizei Rhein-Sieg wollen, dass Sie immer sicher ans Ziel kommen und bieten ab April 2026 ein "Pedelec-Training 55+" speziell für die Benutzung für E-Bikes an.

Das zweitägige Training richtet sich an Personen ab 55 Jahren, Pedelec-Einsteiger, unsichere E-Bike-Fahrer oder Wiedereinsteiger. Bei dem Kurs werden wichtige Informationen zum Fahrverhalten eines Pedelecs vermittelt. Zudem werden die praktischen Fähigkeiten beim Fahren und somit Ihre Sicherheit bei der Teilnahme im Straßenverkehr erhöht.

Das bieten wir: Ein kostenloses zweitägiges Training außerhalb des Straßenverkehrs. Am ersten Tag findet eine Theorie- und eine Praxiseinheit statt. Das Training am ersten Tag dauert circa 150 Minuten. Am zweiten Tag werden die bereits geübten Praxisinhalte vertieft und erweitert. Hierfür sind 120 Minuten geplant. Das Praxistraining wird in Form eines Parcours durchgeführt.

Was müssen Sie mitbringen? Das eigene verkehrssichere E-Bike und einen gutsitzenden Fahrradhelm.

Die Teilnehmerplätze sind begrenzt und eine Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung und Bestätigung möglich. Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung nur für beide Tage zusammen möglich ist, da die Inhalte aufeinander aufbauen.

Termine und die Anmeldeformalitäten finden Sie auf unserer Internetseite unter https://rhein-sieg-kreis.polizei.nrw/artikel/pedelec-training-55.

Üben Sie mit uns in Theorie und Praxis. (Bi)

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