Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei im Rhein-Sieg-Kreis beteiligt sich an Roadpol-Kontrollen

Vielzahl an Verstößen geahndet

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Troisdorf / Rhein-Sieg-Kreis (ots)

Am Sonntag (09. Februar) beteiligten sich Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde im Rhein-Sieg-Kreis an einer Großkontrolle im Rahmen der Roadpol-Aktionswoche. Bei Roadpol (European Road Policing Network) handelt es sich um ein europaweites Polizei-Netzwerk von Verkehrspolizeien innerhalb der europäischen Union. Thema der aktuellen Aktionswoche ist "Truck und Bus". Daher führte eine Vielzahl an Kräften der hiesigen Polizei in Hennef, Sankt Augustin und Troisdorf am Sonntag zwischen 06:00 Uhr und 14:00 Uhr sogenannte Schwerpunktkontrollen durch. Dabei wurde eine ganze Reihe an Verstößen festgestellt. Daraus resultierten 20 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Der Großteil davon wegen des Nichtbeachtens der Schrittgeschwindigkeit beim Rechtsabbiegen von Lkw sowie Erlöschens der Betriebserlaubnis. Auch in den folgenden Tagen wirft die Polizei einen besonderen Blick auf den Schwerlastverkehr. Nicht zu übersehen war ein Verstoß gegen die vorgeschriebene Ladungssicherung am Dienstagvormittag (10. Februar) in Troisdorf. Gegen 10:50 Uhr fiel ein Lkw an der Poststraße auf, der seine über 26 Tonnen schwere Ladung offenbar unzureichend gesichert hatte. Der Lkw, der auf dem Weg nach Spanien war, hatte erst einen Kilometer seiner Strecke zurückgelegt, als der 35 Jahre alte Fahrer bemerkte, dass Teile der Ladung umgestürzt waren und der gesamte Auflieger dadurch in gefährliche Schieflage geraten war. Ein spezielles Bergungsunternehmen aus Köln musste hinzugezogen werden, um die Ladung provisorisch zu sichern und sie an geeigneter Stelle neu laden zu können. Hierzu musste die Poststraße für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Der 35-jährige Lkw-Fahrer aus Russland leistete vor Ort eine Sicherheitsleistung im Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen fehlender Ladungssicherung und konnte anschließend von der Polizei aus den Maßnahmen entlassen werden. Auch gegen den Verlader wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell