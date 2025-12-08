PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei sucht vermisste Frau - Mithilfe erbeten

Troisdorf (ots)

Am Montag, dem 8. Dezember, verließ die 25-jährige Hava A. gegen 00:30 Uhr ihr Zuhause in unbekannte Richtung. Die junge Frau, die an einer kognitiven Störung leidet und orientierungslos ist, kletterte aus dem Fenster einer kommunalen Einrichtung in Troisdorf, wo sie mit ihrer Schwester und ihren Eltern lebt, und verschwand spurlos. Bisher blieben Suchaktionen mit Polizeihubschrauber und Mantrailer-Hunden erfolglos.

Hava A. ist 155 bis 165 cm groß, schlank, hat lange schwarze Haare und trägt komplett schwarze Kleidung. Sie spricht kaum Deutsch. Möglicherweise stieg sie in der Nacht am Bahnhof Troisdorf in einen Zug in Richtung Köln.

Angesichts der Umstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Unterstützung.

Wer weiß, wo sich Hava A. aufhält? Hinweise bitte an die Polizei Troisdorf unter 02241 541-3221.

Ein Foto der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/188544. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

