POL-SU: PKW in Vollbrand - Polizei ermittelt

Troisdorf (ots) - Unbekannte entwendeten in der Zeit von Dienstag (07. März), 18:00 Uhr, bis Mittwoch (08. März), 06:30 Uhr, circa 300 Liter Diesel und mehrere Werkzeugmaschinen von einem Firmengelände in Troisdorf-Spich. Als ein 33-jähriger Mann am Mittwochmorgen zu seinem Arbeitsplatz in der Straße "Am Senkelsgraben" kam, entdeckte er den Diebstahl. Das gesamte Firmenareal ist von einem Zaun und einer Mauer von ...

mehr