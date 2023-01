Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb festgenommen

Siegburg (ots)

Am Mittwoch (11. Januar) wurde ein 27-jähriger Mann nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt an der Holzgasse in Siegburg vorläufig festgenommen.

Gegen 14:00 Uhr beobachtete der Ladendetektiv, wie der 27-Jährige zwei Parfumflaschen in einem Gesamtwert von rund 200 Euro in seine Jackentasche steckte. Dabei wurde er von zwei weiteren, unbekannten Personen "gedeckt". Nachdem der Dieb den Kassenbereich passiert hatte, sprach der Ladendetektiv ihn an und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizisten fest. Die beiden Mittäter konnten unerkannt flüchten. Der Ladendieb, der nach eigenen Angaben auf der Durchreise ist, wurde vorläufig festgenommen.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann am heutigen Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Das Urteil steht noch aus. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell