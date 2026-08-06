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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kind bei Zusammenstoß verletzt

Wenden (ots)

In Schönau kam es am Mittwoch, 5. August, gegen 16.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-Jährige war mit ihrem Auto auf der Straße "Zur Schermicke" in Richtung Wenden unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 9-Jährigen Mädchen, welches die Fahrbahn passierte. Das Mädchen wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt nach ersten Einschätzungen im unteren dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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