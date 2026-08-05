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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Wenden (ots)

Am Dienstag, 4. August, wurde der Kreispolizeibehörde Olpe ein Unfall im Kreisverkehr der "Siegener Straße" und der Straße "Über der Delle" gemeldet. Gegen 20 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Motorroller auf der "Siegener Straße" in Richtung Hünsborn. Ein 35-jähriger Mann war mit seinem PKW vom Parkplatz eines Supermarktes in Richtung "Über der Delle" unterwegs. Als sich das Auto im Kreisverkehr befand, stieß es mit dem von links in den Kreisverkehr fahrenden Roller zusammen. Dadurch stürzte der 17-Jährige und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird derzeit im unteren vierstelligen Eurobereich eingeschätzt. Der Roller des 17-Jährigen war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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