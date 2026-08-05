POL-OE: Ein Verletzter bei Zusammenstoß
Kirchhundem (ots)
Um 5.40 Uhr am 4. August kam es in Würdinghausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Pedelec. Der Fahrer des Autos (59 Jahre alt) wollte von der Straße "Neue Wiese" nach rechts auf die "Würdinghauser Straße" abbiegen. Dabei touchierte er den von links kommenden 48-jährigen Mann auf seinem Pedelec. Der Fahrer des Pedelecs fiel hin und zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein Krankenhaus.
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