Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Lennestadt (ots)

Am Ostersonntag gegen 15:30 Uhr führte ein 76-jähriger Pkw-Fahrer ein Rangiermanöver in der Straße "In den Peilen" in Saalhausen durch. Dabei wurde seine 75-jährige Ehefrau, die hinter dem Fahrzeug stand, erfasst und kam zu Fall. Die Dame trug eine Kopfverletzung davon und wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Sachschaden am Fahrzeug entstand nicht. Eine Lebensgefahr besteht nach ersten Erkenntnissen nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell