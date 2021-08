Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt

Attenndorn (ots)

Am Samstag hat sich gegen 16:50 Uhr auf der Attendorner Straße ein Motorradunfall ereignet. Nach eigenen Angaben befuhr hier ein 62-jähriger Kradfahrer in einer Gruppe von Motorradfahrer:innen die Straße in Richtung Mecklinghausen. In einer Kurve wurde er mit seinem Krad zu weit nach rechts getragen, fuhr über den Randstein und eine Böschung hinauf. Dabei überschlug er sich und er stürzte. Er wurde infolge des Sturzes verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

