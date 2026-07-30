Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fischwilderei am Neurather See

Grevenbroich (ots)

Fünf Männer im Alter von 23 bis 29 Jahren wurden am Mittwoch (29.07.) gegen 21:45 Uhr dabei ertappt, wie sie ohne Fischereischein und Angelkarte am Neurather See angelten.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Grevenbroich hatten den See bestreift und die Männer aus Georgien im Naturschutzgebiet beim Fischen beobachtet. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Fischwilderei verantworten.

Ein 26-jähriger Mann aus der Gruppe wurde zudem vorläufig festgenommen. Er ist durch die Stadtverwaltung Dresden im Fahndungssystem zur Abschiebung ausgeschrieben.

Zwei 24 und 29 Jahre alte Männer aus der Gruppe wurden ebenfalls vorläufig festgenommen. Sie hielten sich ohne die erforderliche Aufenthaltserlaubnis in Deutschland auf und beantragten noch vor Ort Asyl.

Ein 23-jähriger Mann aus der Gruppe musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Er gab an, in Deutschland Urlaub zu machen.

Ein 28-jähriger Mann aus der Gruppe wurde vor Ort entlassen. Er hat einen festen Wohnsitz in Deutschland.

Die gefangenen Fische wurden von den Mitarbeitern des Ordnungsamtes zurück in den See gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. (-14014)

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