Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drogen im Auto: Drei Personen nach Fluchtversuch festgenommen

Jüchen (ots)

Am Mittwoch, 29. Juli, entschied sich kurz vor 19 Uhr eine Streifenwagenbesatzung der Polizei, ein Fahrzeug zu kontrollieren, dass auf der Autobahn 46 in Richtung Heinsberg unterwegs war. Nachdem das Anhaltezeichen gegeben worden war, folgte das Fahrzeuge zunächst auf den Ausfädlungsstreifen der Anschlussstelle Grevenbroich, gab dann jedoch unvermittelt Gas und versuchte offenbar, sich der Kontrolle zu entziehen.

Die Beamten konnten das Auto wieder einholen, setzten sich davon und brachten es so zum Stehen. Das Fahrzeug war mit drei Männern im Alter zwischen 26 und 32 Jahren besetzt. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-jährige Fahrzeugführer möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Außerdem meldete ein Zeuge, dass die Verdächtigen kurz vor dem Anhalten ein Päckchen aus dem Fenster geworfen hatten. Dieses konnte im Grünstreifen neben der Autobahn gefunden werden und enthielt offenbar eine nicht geringe Menge Kokain. Zudem stellte sich heraus, dass eine der Personen drei offene Haftbefehle hatte. Alle drei Personen wurden vorläufig festgenommen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weiterführende Hinweise werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen. (-14015)

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