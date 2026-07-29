Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt Paket mit Cannabis sicher

Neuss / Duisburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 28. Juli, war ein Paketbote im Duisburger Stadtteil Homberg, um dort ein Paket aus dem Ausland abzugeben. Auf der Straße wurde er von einer Person angesprochen, die sich als Empfänger ausgab, dies jedoch nicht nachweisen konnte. Der Paketbote verbrachte die Sendung daraufhin in ein Paketzentrum an der Heerdterbuschstraße in Neuss, wo es abgeholt werden könnte.

Dort erschien kurz vor 15 Uhr eine weitere Person, ein 26-jähriger Niederländer. Da auch dieser augenscheinlich nicht der Empfänger war, riefen die Mitarbeiter des Versanddienstleisters die Polizei hinzu. Im fraglichen Paket konnte eine nicht geringe Menge augenscheinliches Cannabis festgestellt werden. Der Abholer wurde daraufhin wegen des Verdachts auf Einfuhr und Handel mit Betäubungsmitteln vorübergehend festgenommen. Die mutmaßlichen Drogen wurden sichergestellt.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weiterführende Hinweise unter der Nummer 02313 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14015)

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