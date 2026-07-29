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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte überfallen Hausbewohnerin

Rommerskirchen (ots)

Drei maskierte Männer haben am Freitag (24.07.) gegen 04:50 Uhr am Damiansweg in Deelen eine 58 Jahre alte Hausbewohnerin überfallen und Geld gefordert. Bei der Tat wurde das Opfer durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzt. Rettungskräfte transportierten die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Auf bislang ungeklärte Art und Weise gelangten die Täter in das Einfamilienhaus und gingen anschließend ins Schlafzimmer. Dort versuchte einer von ihnen der Frau den Mund zuzuhalten, während ein anderer Geld forderte. Nach einem Schlag ins Gesicht ließ das Trio von der Frau ab und flüchtete ohne Beute.

Zwei der Männer werden als schlank, der dritte als kräftig beschrieben. Bekleidet waren sie mit schwarzen Jacken mit weißer Schrift auf dem Rücken. Die Schrift war nach Angaben der Hausbewohnerin zackenformig. Einer der Männer war mit einem blauen Tuch maskiert.

Das Trio fuhr mit einem silberfarbenen Ford Fiesta, welcher unmittelbar vor dem Tatort stand, davon. Bei dem Wagen könnte es sich um ein Modell aus den Baujahren 2005 oder 2006 handeln.

Zeugen werden dringend gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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