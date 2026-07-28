Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Quad kommt von Straße ab

Dormagen (ots)

Am Montag (27.07.), gegen 17:17 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Dormagener mit seinem Quad die Sankt-Peter-Straße in Fahrtrichtung B9. Kurz vor Höhe der Einmündung Sankt-Peter-Straße / Edisonstraße kam das Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit der dortigen Bushaltestelle.

Der 30-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Quad wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Die Scheibe der Bushaltestelle wurde beschädigt.

Während der Unfallaufnahme war die Örtlichkeit teilweise gesperrt. (-14012)

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