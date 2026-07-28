PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Quad kommt von Straße ab

Dormagen (ots)

Am Montag (27.07.), gegen 17:17 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Dormagener mit seinem Quad die Sankt-Peter-Straße in Fahrtrichtung B9. Kurz vor Höhe der Einmündung Sankt-Peter-Straße / Edisonstraße kam das Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit der dortigen Bushaltestelle.

Der 30-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Quad wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Die Scheibe der Bushaltestelle wurde beschädigt.

Während der Unfallaufnahme war die Örtlichkeit teilweise gesperrt. (-14012)

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

 
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 10:07

    POL-NE: Zusammenstoß mit Baum

    Grevenbroich (ots) - Am Montag (27.07.), gegen 11:55 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Grevenbroicher mit einem Pkw die K43 in Richtung Elsen. Nach ersten Ermittlungen kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum, welcher sich rechts neben der Fahrbahn befand. Die 24-jährige Beifahrerin aus Grevenbroich wurde schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkws verletzte ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 14:59

    POL-NE: Frau zündet Auto an

    Dormagen (ots) - Eine 38 Jahre alte Frau aus Dormagen soll am Sonntag (26.07.) gegen 06:50 Uhr am Raphaelsweg das Auto eines Nachbarn in Brand gesteckt haben. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie die Frau einen mit Zeitungspapier und einer Flüssigkeit gefüllten Putzeimer anzündete und ihn unter das Auto stellte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Durch die Hitze der Flammen wurde auch die Fensterscheibe eines angrenzenden Wohnhauses beschädigt. Die psychisch ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 14:58

    POL-NE: Gartenmöbel geraten in Brand

    Neuss (ots) - Auf einem Grundstück an der Xantener Straße im Barbaraviertel sind am Samstag (25.07.), in der Zeit von 03:20 bis 04:20 Uhr, aus bislang unbekannten Gründen Gartenmöbel in Brand geraten. Durch die Hitze der Flammen wurde die Fassade der angrenzenden Diskothek beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Hinweise auf die Brandursache liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren