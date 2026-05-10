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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auf "Love-Scammer" reingefallen

Frankenthal (ots)

Am 09.05.2026 erschien eine 63-jährige Frau aus Bobenheim-Roxheim auf der Polizei in Frankenthal und äußerte den Verdacht, dass sie Opfer eines Betruges wurde. Sie lernte vor über einem Jahr im Internet einen Mann kennen, der ihr über einen Chat die große Liebe vorspielte. In dem Chat forderte er die Frau regelmäßig auf, ihr Geld in Form von Zahlkarten zukommen zu lassen und verband dies mit dem Anreiz, sie in Deutschland zu besuchen. Erst als sich die Frau ihrer Tochter anvertraute, fiel der Betrug auf. Der Dame entstand ein Schaden von 30.000 Euro. Die Polizei warnt daher vor der Betrugsmasche des "Love Scamming", bei der, Betrügerinnen und Betrüger, die emotionale Bindungen ausnutzen, um an finanzielle Mittel zu gelangen. Die Polizei empfiehlt daher misstrauisch bei schnellen Liebesbekundungen über soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste durch unbekannte Personen zu sein. Überweisen Sie niemals Geld oder senden Gutscheine an Personen, die Sie nicht persönlich kennen und prüfen sie gegebenenfalls deren Identität. Seien sie kritisch bei ungewöhnlichen Notlagen oder wiederholten Geldforderungen und brechen Sie den Kontakt sofort ab, wenn Ihnen etwas verdächtig erscheint.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-0
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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