Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei erwischt junge mutmaßliche Motorraddiebe

Dormagen (ots)

Am Donnerstag, 16. Juli, erfuhr die Polizei von mehreren gestohlenen Motorrollern. Eines der Fahrzeuge war vom Halter um 13 Uhr an der der S-Bahn-Haltestelle Bayerwerk abgestellt worden, um 20 Uhr wurde das Fehlen der Maschine festgestellt. Ein weiteres Motorrad wurde offenbar zwischen 18 Uhr und 21 Uhr auf der Fliednerstraße in Neuss entwendet worden.

Gegen 21 Uhr erhielt die Polizei durch Zeugen den Hinweis, dass die gestohlenen Fahrzeuge möglicherweise auf dem Weg in Richtung Neusser Straße in Dormagen-Nievenheim seien könnten. Auf der Anfahrt bemerkten die eingesetzten Beamten tatsächlich drei Motorroller, die der Beschreibung entsprachen. Die Polizei hielt die drei Krafträder an. Zwei der Maschinen kamen an der Landstraße in Fahrtrichtung Dormagen kurz hinter der Einmündung des Straße Am Kohnacker zu stehen. Die Beamten wiesen die Personen, einen 16-Jährigen und einen 12-Jährigen, an, die Fahrzeuge abzustellen. Der 16-Jährige kam dem nicht nach und verhielt sich verbal aggressiv. Unvermittelt stieg er erneut auf den Roller und versuchte, in Richtung der Ortschaft Nievenheim zu fliehen. Zeitgleich fuhr der 12-Jährige in Richtung Dormagen davon. Beide Flüchtigen konnten eingeholt und gestellt werden - der 12-Jährige kam beim Versuch, eine Grünfläche zu überfahren, ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Bei der anschließenden Untersuchung stellte sich heraus, dass beide Jugendlichen zusätzlich zum mutmaßlichen Diebstahl ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs waren. Das dritte beteiligte Kraftrad war indes in den Kohnacker abgebogen und versuchte vor einem weiteren Streifenwagen zu fliehen, während der 14-Jährige Fahrer die Anhaltesignale ignorierte. Schließlich gelang des der Polizei jedoch, das verdächtige Fahrzeug zu stoppen. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug lief, obwohl kein Schlüssel im Schloss steckte. Das Kraftrad stammte offenbar ebenfalls aus einem zuvor angezeigten Diebstahl, auch hier lag keine Fahrerlaubnis vor.

Alle drei Beschuldigten wurden im Anschluss auf eine Polizeiwache gebracht.

Die Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14015)

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