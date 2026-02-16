PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Pfaffen-Schwabenheim

Pfaffen-Schwabenheim (ots)

Am Sonntagabend, 15.02.2026 wurde der Polizei Bad Kreuznach ein Wohnungseinbruch in der Ortsgemeinde Pfaffen-Schwabenheim gemeldet. Bislang unbekannte Täter schlugen an einem Einfamilienhaus in der Augustinerstraße ein rückwärtig gelegenes Fenster ein und gelangen hierüber in das Objekt.

Im Haus wurden verschiedene Räumlichkeiten nach potenziellem Diebesgut durchwühlt. Die Täter entwendeten Bargeld und eine Herrenarmbanduhr. Durch Zeugenangaben kann die Tatzeit auf den 14.02.2026, 19:15 Uhr - 15.02.2026, 18:25 Uhr, eingegrenzt werden.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbruchsdelikten geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

