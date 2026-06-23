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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drei Personen bei Brand leicht verletzt

Dormagen (ots)

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Theodor-Fontane Straße am Montag (22.06.) wurden gegen 21:30 Uhr drei Personen leicht verletzt.

Ein technischer Defekt an einem Elektrogerät ist ursächlich für den Brandausbruch.

Die betroffene Wohnung wurde durch die Feuerwehr gelöscht und war im Anschluss nicht bewohnbar.

Die Bewohner, ein Ehepaar im Alter von 29 und 36 Jahren sowie ihr Kleinkind wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die polizeilichen Ermittlungen sind damit abgeschlossen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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