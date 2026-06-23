Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Drei Personen bei Brand leicht verletzt
Dormagen (ots)
Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Theodor-Fontane Straße am Montag (22.06.) wurden gegen 21:30 Uhr drei Personen leicht verletzt.
Ein technischer Defekt an einem Elektrogerät ist ursächlich für den Brandausbruch.
Die betroffene Wohnung wurde durch die Feuerwehr gelöscht und war im Anschluss nicht bewohnbar.
Die Bewohner, ein Ehepaar im Alter von 29 und 36 Jahren sowie ihr Kleinkind wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Die polizeilichen Ermittlungen sind damit abgeschlossen.
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