Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tankstelle überfallen - Täter flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Sonntag (21.06.) suchten nach ersten Erkenntnissen gegen 18:00 Uhr ein etwa 16 bis 20 Jahre alter, 170 bis 180 Zentimeter großer und dunkel gekleideter Mann eine Tankstelle an der Nivenheimer Straße in Neuss-Norf auf.

Im Inneren forderte er unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld.

Der Tankstellenmitarbeiter folgte dieser Aufforderung und der Täter entfernet sich im Anschluss mit einem E-Scooter in Richtung Golfplatz.

Als Beute konnte der Unbekannte eine Summe in niedriger vierstelliger Höhe erlangen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Daher sind die Ermittler der Kripo auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen und fragen: Wer hat etwas beobachtet und kann Hinweise zum Tathergang und Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14011)

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