Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Interaktive Präventionsveranstaltung ECHT KRASS! Kommt nach Neuss SAFE THE DATE

Neuss (ots)

Die Wanderausstellung ECHT KRASS!, ein interaktiver Präventionsparcours für Schule und Jugendhilfe zum Thema "Jugendliche als Opfer, Täterinnen und Täter sexueller Übergriffe und Gewalt" kommt in den Rhein-Kreis Neuss.

Erstmalig erhält die Polizei des Rhein-Kreis Neuss den bundesweiten Zuschlag für die Durchführung der Ausstellung des Petze-Instituts. Diese gehört zu den bedeutenden Präventionsformaten zum Schutz vor sexualisierter Gewalt und ermöglicht Jugendlichen eine intensive und altersgerechte Auseinandersetzung mit Themen wie Grenzachtung, Selbstbestimmung und Handlungssicherheit. Sie bietet Jugendlichen ab 14 Jahren einen Erlebnisrahmen, in dem diese sich spielerisch, erkenntnis- und handlungsorientiert mit den einzelnen Aspekten von Sexismus, sexualisierter Gewalt und Schutzrechten in einem Mitmach-Parcours auseinandersetzen können.

In der Zeit vom 30.04.2027 bis 03.06.2027 können Schulklassen ab der 8.Klasse in der Aula des Berufskolleg für Technik und Informatik (BFI) Neuss am Hammfelddamm 2in 41460 Neuss die Ausstellung besuchen.

Unter der Schirmherrschaft der Landrätin Katharina Reinhold findet am 30.04.2027 die Eröffnungsveranstaltung statt.

Weitere Informationen werden rechtzeitig über die verschiedenen Medien durch die Polizei und deren Kooperationspartner bekannt gegeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell