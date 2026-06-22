Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in der Woche vom 15.06. bis 21.06.2026

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der 24. Kalenderwoche vom 15.06. bis 21.06.2026 kam es im Kreisgebiet zu insgesamt sieben Wohnungseinbrüchen. Dabei blieb es in fünf Fällen beim Versuch.

Fünf Wohnungseinbrüche ereigneten sich in Neuss, wobei es in vier Fällen beim Versuch blieb. An der Nordkanalallee im Dreikönigenviertel gelangten Unbekannte am Samstag (20.06.) in der Zeit von 09:45 Uhr bis 17:45 Uhr in eine Wohnung und erbeuteten eine Armbanduhr und Schmuck. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten Diebe den Wohnungsschlüssel aus dem Auto des Wohnungsinhabers gestohlen und waren so ohne Gewaltanwendung in das Zuhause der Neusser gelangt.

Zu einem versuchten Wohnungseinbruch kam es am Donnerstag (18.06.) in Meerbusch. In der Zeit von 17:45 bis 23:00 Uhr versuchten Unbekannte erfolglos, zwei Terrassentüren eines Einfamilienhauses an der Poststraße aufzuhebeln, und warfen an einer der Türen einen Stein gegen die Scheibe.

In Grevenbroich kam es ebenfalls zu einem Wohnungseinbruch. Am Samstag (20.06.) drangen zwei Männer gegen 00:39 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Talstraße in Kapellen ein, indem sie das Gartentor und die Haustür aufhebelten. Erkenntnisse zur möglichen Tatbeute liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es beispielsweise möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessierte werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

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