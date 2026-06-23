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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Unfallzeugen

Kaarst (ots)

Am Freitag (19.06.) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Vortag (18.06.) ereignet haben soll.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich ein 36-jähriger Meerbuscher auf dem Gehweg der Dr.-Stephan-Grüter-Weg in Kaarst. Er sei frontal von einem mit zwei Personen besetzten E-Scooter angefahren und verletzt worden.

Die Personen auf dem E-Scooter werden als etwa 15 bis 18 Jahre alt mit südländischem und asiatischem Erscheinungsbild beschrieben.

Sie hätten sich nach dem Zusammenstoß von der Örtlichkeit entfernet.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen nun Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer machen können.

Diese Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.neuss@polizei.nrw.de entgegen.(-14011)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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