Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bus führt Notbremsung durch - Unbekannte Person gesucht

Neuss (ots)

Am Donnerstag (09.04.), gegen 16:30 Uhr, war ein Linienbus auf der Promenadenstraße in Richtung Zollstraße unterwegs, als nach ersten Erkenntnissen plötzlich eine unbekannte Person auf die Fahrbahn getreten sei. Der Busfahrer musste eine Notbremsung durchführen. Es kam nicht zu einem Zusammenstoß, jedoch verletzten sich drei Fahrgäste aufgrund der abrupten Bremsung, leicht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie die unbekannte Person, welche auf die Straße getreten sei.

Die Person sei circa 180 Zentimeter groß, habe einen blonden Vollbart, trug eine hellbraune Mütze sowie hellblaue Jeanshose und habe pinke Nägel und führte ein Six-Pack Getränke der Marke "Coca-Cola" mit sich.

Zeugen sowie die unbekannte Person, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (-14012)

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