Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raubüberfall - Polizei fahndet nach verdächtigem Duo

Neuss (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (27.11.), gegen 00:30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Überfall am Theodor-Heuss-Platz.

Zwei Männer sollen einen 26-Jährigen, der mit seiner jüngeren Begleiterin in Höhe der dortigen Postfiliale stand, mit einer Stange und Reizgas attackiert haben. Gleichzeitig raubten sie ihm sein Apple IPhone und Bargeld. Mit ihrer Beute stiegen die Unbekannten in ein Taxi und fuhren in Fahrtrichtung Gielenstraße davon.

Ermittlungen der Polizei ergaben schnell, dass das Duo den Mietwagen wenige Minuten später am Zielort Sternstraße verlassen hatte. Ab diesem Zeitpunkt verliert sich ihre Spur.

Das Opfer, sowie seine Begleiterin, erlitten Verletzungen, die durch Rettungsassistenten am Tatort versorgt werden konnten. Der 26-Jährige und weitere Zeugen, darunter die zwischenzeitliche ermittelte Fahrerin des Taxis, konnten einen der Täter wie folgt beschreiben: circa Anfang 30 Jahre alt, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkles lockiges Haar, dunkle Oberbekleidung. Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen durch die Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen übernahmen Beamte des Neusser Fachkommissariats.

Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Gesuchten geben können, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

