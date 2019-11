Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund von Sonntag, 3. November 2019:

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Moordorf - Wechselseitige Körperverletzung -----

In einer Wohnung an der Neuen Straße gerieten am frühen Freitagmorgen um 03.00 Uhr zwei junge Bewohner aus Guinea aus bisher unbekannten Gründen aneinander. In diesem Zusammenhang soll ein 21-jähriger Mann einem 18-jährigen Mann mit einem drahtähnlichen Gegenstand verletzt haben, nachdem er zuvor von dem Jüngeren ins Gesicht geschlagen wurde. Gegen beide Kontrahenten wurden Strafverfahren eingeleitet.

Sandhorst - Körperverletzung -----

Am Samstagnachmittag gerieten zwei junge Männer auf dem Sportplatz Am Elgenland in Streit. Der Streit eskalierte, wobei ein 18-jähriger dann einem 17-jährigen unvermittelt zweimal mit der Faust ins Gesicht schlug. Gegen den Schläger wurde Strafanzeige erstattet.

Aurich - Körperverletzungen auf dem Herbstmarkt -----

Am Samstag zwischen 20.30 Uhr und 21.05 Uhr kam es auf dem Herbstmarkt zu Körperverletzungen, als ein derzeit unbekannter junger Mann eine 16-jährige Jugendliche im Bereich des Autoscooters belästigte und sie schließlich zu Boden schubste. Eine 16-jährige Freundin des Opfers mischte sich schließlich ein und wurde sodann ebenfalls von dem unbekannten Beschuldigten attackiert und mit einem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen. Die Geschlagene war anschließend nicht zu beruhigen und sollte vom Sicherheitsdienst des Marktes verwiesen werden. In diesem Zusammenhang biss die junge Frau dann einem 18-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in die Hand. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Moorhusen - Wechselseitige Körperverletzung -----

Am späten Samstagabend gerieten in einer Discothek zwei Männer aus Norden und Jever aneinander. Ein 22-jähriger versuchte daraufhin einem 28-jährigen mehrfach ins Gesicht zu schlagen. Es entstand daraus offenbar eine Rangelei, bei der sich beide Personen leichte Verletzungen zuzogen. Gegen den 22-jährigen wurde außerdem noch ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet, da er sich einem vor geraumer Zeit erteilten Hausverbots widersetzt hatte.

Westgroßefehn - Körperverletzung -----

In einem ehemaligen Lokal kam es bei einer Feierlichkeit am Samstag gegen Mitternacht zu verbalen Streitigkeiten zwischen auswärtigen Gästen. Ein 43-jähriger Mann schlug in dem Zusammenhang zunächst auf seine 33-jährige Ex-Frau ein. Als sich eine weitere 42-jährige Frau einmischte und den Aggresssor beruhigen wollte, wurde auch sie von dem Mann geschlagen. Der Mann wurde schließlich von der Polizei in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Aurich - Körperverletzung -----

Im Bereich einer Tankstelle an der Emder Straße gerieten am Samstag um 22.45 Uhr zwei Männer aus unbekannten Gründen aneinander. Ein 19-jähriger Beteiligter schubste dann plötzlich einen 26-jährigen kraftvoll gegen ein Tor der Waschanlage. Da der 19-jährige zuvor bereits bei anderen Einsätzen auffiel und sich außerordentlich aggressiv verhielt, wurde er einer Gewahrsamszelle zugeführt.

Aurich - Kennzeichen entwendet -----

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde von einem Pkw in der Königsberger Straße die beiden amtlichen Kennzeichen AUR-P 2605 abmontiert und entwendet. Hinwiese hierzu nimmt die Polizei Aurich unter der Tel.-Nr. 04941/606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Trunkenheit im Verkehr -----

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierte die Polizei einen Pkw im Bereich der Esenser Straße. Es stellte sich heraus, dass der 33-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein erster Test ergab einen Wert von 1,21 Promille. Außerdem wurde festgestellt, dass der Mann noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Das von ihm geführte Fahrzeug ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Am Fahrzeug waren amtliche Kennzeichen angebracht, die zuvor im Stadtgebiet entwendet wurden. Der Pkw-Fahrer musste sich einer lutprobenentnahme unterziehen und es wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Aurich - Unfallflucht -----

Zwischen 09.30 Uhr und 10.00 Uhr am Samstag wurde auf einem Parkplatz an der Marie-Juchacz-Straße ein geparkter Pkw Nissan vermutlich beim Rangieren hinten rechts beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden und verließ unerkannt die Unfallstelle. Zeugen, die diesen Vorgang beobachteten und Angaben zum Verursacher bzw. Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04941/606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Sonstiges

Moordorf - Musikanlage sichergestellt -----

In der Nacht zum Sonntag wurden der Polizei zwischen Mitternacht und 2 Uhr mehrfach Beschwerden über laute Musik im Bereich des Friesenweges mitgeteilt. Nachdem der 36-jährige Verursacher zunächst zweimal vergeblich zur Ruhe ermahnt worden war, wurde beim dritten Einsatz die Musikanlage sichergestellt und eine Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unzulässisgen Lärms eingeleitet.

Middels - Zelle statt Disco -----

Am Sonntag gegen 02.00 Uhr versuchte ein nicht unerheblich alkolisierter 21-jähriger Mann trotz eines bestehenden Hausverbots in eine Discothek zu gelangen. Da er sich zudem aggressiv gegenüber anderen Gästen verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in der Zelle verbringen. Die Polizei wird die Übernachtung in Rechnung stellen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Streit eskaliert -----

Norden - Ein Streit zwischen einem 22-jährigen Mann und einer 19-jährigen Frau eskalierte am Samstag gegen 21:30 Uhr in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Innenstadt. Es kam zu gegenseitigen Körperverletzungshandlungen, bei denen beide Personen leicht verletzt wurden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten beendeten den Streit und leiteten gegen beide Personen Strafverfahren ein. Der Mann verließ anschließend freiwillig die Wohnung der 19-Jährigen.

Verkehrsgeschehen

Mofa-Fahrer wird schwer verletzt -----

Großheide - Ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Großheide verunfallte am Samstag gegen kurz nach 07:00 Uhr im Mühlenweg in Großheide. Er kam mit seinem Mofa in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und geriet anschließend in den angrenzenden Graben, wo er schwer verletzt liegen blieb. Nach einer Erstversorgung in einem hiesigen Krankenhaus wurde er mittels Rettungshubschrauber in eine Oldenburger Klinik verlegt. Da der Verdacht einer alkoholischen Beeinflussung vorlag, wurde bei dem jungen Mann eine Blutprobenentnahme veranlasst.

Pkw-Fahrerin ist alkoholisiert -----

Großheide - Eine 44-.jährige Frau aus Eversmeer wurde am Samstag gegen 13:00 Uhr als Pkw-Fahrerin auf dem Königsweg in Großheide durch Polizeibeamte angehalten und kontrolliert. Die Frau stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und pustete über 1 Promille. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutprobe bei der Frau und stellten ihren Führerschein sicher. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Unfallbeteiligter steht unter Alkoholeinfluss -----

Dornum - Zu einer Unfallaufnahme nach Roggenstede (Gemeinde Dornum) wurden Polizeibeamte am Samstag gegen 18:20 Uhr gerufen. Dort war es im Bereich Fulkumer Weg / Wiesenweg zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Pkw gekommen. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde bei einem 23-jährigen Unfallbeteiligten aus der Gemeinde Großefehn Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von über 1 Promille. Bei dem jungen Mann wurde eine Blutprobe angeordnet, sein Führerschein wurde sichergestellt. Nach bisherigen Feststellungen blieben die Unfallbeteiligten unverletzt.

Berauscht gefahren -----

Hinte - Ein 21-Jähriger aus Hinte befuhr am frühen Sonntag gegen 00:30 Uhr mit seinem Pkw öffentliche Straßen im Gemeindegebiet, als er von einer Streifenwagenbesatzung der Polizei kontrolliert wurde. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Eine Blutprobe wurde fällig. Bei einem entsprechenden Untersuchungsergebnis muss der junge Mann mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen.

Betrunken unterwegs -----

Norden - Ein 30-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Norden wurde am Sonntag um 02:35 Uhr durch die Polizei kontrolliert, als er mit seinem Fahrzeug auf der Itzendorfer Straße unterwegs war. Der Mann stand erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, woraufhin die Beamten eine Blutprobe anordneten sowie den Führerschein des Mannes sicherstellten. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Unfallflucht auf Parkplatz -----

Pewsum - Auf dem Parkplatz eines Discounters mit Backshop in der Handelsstraße in Pewsum ereignete sich am Samstag eine Unfallflucht, bei dem ein geparkter grauer Golf auf der Beifahrerseite beschädigt wurde. Der Nutzer des Golfs stellte das Fahrzeug dort nach eigenen Angaben gegen 09:45 Uhr ab, ging in den Backshop und kehrte nach 5 Minuten zu seinem Fahrzeug zurück, als er den Schaden feststellte. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet. Zeugen, die Hinweise zu diesem Ereignis liefern können, mögen sich bei der Norder Polizei (Tel. 04931-9210) melden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Sachbeschädigung -----

Am Samstag wurde, gegen 14.20 h, gemeldet, dass auf der B 461 kurz vor Carolinensiel auf der Brücke über die Harle Betonteile liegen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich bei den "Betonteilen" um den Styroporschutz an den Pfosten der Leitplanken handelte. Augenscheinlich wurden diese Teile von bislang Unbekannten aus ihren Befestigungen gerissen und teilweise auf die Straße geworfen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Diebstahl -----

Am Samstag wurden in der Zeit von 09.00-16.00 h im Schubertweg in Wittmund die Kennzeichen eines VW Golf gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Sachbeschädigung -----

Am späten Samstagsabend, um 23.30 h, beobachtete ein Zeuge wie drei Jugendliche in der Lessingstraße in Wittmund einen Außenspiegel eines PKW abtraten. Auf Ansprache durch den Zeugen flüchteten die Jugendlichen in Rtg. Innenstadt mit Fahrrädern. Zeugen werden auch hier gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Verkehrsgeschehen

Trunkenheit ----- Ein 53 Jahre alter Mann aus Leezdorf wurde von Polizeibeamten am Sonntag, um 00.30 h, in Blomberg auf der Straße Kummerweg mit seinem PKW kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkohol bei dem Mann fest. Ein Test ergab eine Alkoholisierung über der erlaubten Grenze. Der Mann wurde zur Wache in Wittmund gebracht. Dort ergab der Test am stationären Alcomaten eine AAK von 0,82 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet

