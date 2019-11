Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Substanz auf Küstenbahnstraße untersucht

Altkreis Norden (ots)

Hage - Substanz auf Küstenbahnstraße untersucht

Die Polizei hat Proben der vermeintlichen "Blutlache", die am Donnerstag auf der Küstenbahnstraße im Bereich Hage festgestellt wurde, in einem Labor untersuchen lassen. Die Untersuchungen ergaben, dass es sich bei der Substanz nicht um menschliches Blut handelt. Die unklare Spurenlage auf der Küstenbahnstraße hatte am Donnerstag die Polizei und Feuerwehr mehrere Stunden beschäftigt. In der Nähe der vermeintlichen "Blutlache" war zudem eine Geldbörse aufgefunden worden. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um einen Zufallsfund handelte. Weiterführende Untersuchungen stehen noch aus.

