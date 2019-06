Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, schwerer Raub, Tatverdächtiger festgenommen

Greven (ots)

Nach einem Überfall auf einen 76-jährigen Mann in Reckenfeld hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 76-Jährige ist am Freitagnachmittag (01.06.) von einem ihm flüchtig bekannten Mann an seiner Wohnungstür aufgesucht und anschließend in seine Wohnung gedrängt worden. Unter Anwendung von körperlicher Gewalt erbeutete der Unbekannte Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungen haben gestern zur Festnahme eines 38-jährigen Mannes aus Greven geführt. Der 38-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und die Untersuchungshaft anordnete. Bei der Festnahme des 38-Jährigen sind eine Damenarmbanduhr der Marke Fossil und eine Rolex-Armbanduhr, vermutlich ein Replikat, sichergestellt worden. Die Herkunft der Uhren konnte noch nicht geklärt werden. Möglicherweise stammen sie aus Straftaten. Personen, die nähere Angaben zur Herkunft der Uhren machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Greven zu melden, Telefon 02571/928-4455.

