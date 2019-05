Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte Autodiebe stehlen Mercedes GLE 320

Kaarst (ots)

An der Alma-Mahler-Werfel-Straße, in Kaarst-Büttgen stahlen bislang unbekannte Täter einen silbernen Mercedes, "GLE 320", der auf die amtlichen Kennzeichen D-QX 7221 zugelassen ist. Der Diebstahl geschah in der Nacht zu Mittwoch (8.5.), zwischen 21:30 und 7 Uhr.

Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf die Fluchtrichtung oder den Verbleib des gestohlenen Autos vor. Eine Fahndung ist veranlasst.

Die Kripo bittet um Hinweise von möglichen Zeugen, die den silbernen Mercedes, nach der Tat gesehen haben oder die sonstige Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können (Telefon 02131 300-0).

