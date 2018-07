POL-NE: Einsatz eines Messers nach Streit - Polizei ermittelt gegen 18-Jährigen

Dormagen-Nievenheim (ots) - Nach einem Streit zwischen Bekannten auf dem Schützenplatz in Dormagen-Nievenheim, am Samstag (7.7.), gegen 23.45 Uhr, verließ ein 18-jähriger Neusser die Örtlichkeit in Richtung eines Feldweges. Seine vormaligen Kontrahenten folgten ihm. Der alkoholisierte 18-Jährige gab später gegenüber der Polizei an, von den beiden 17-jährigen Dormagenern bedrängt und provoziert worden zu sein. Daraufhin habe er mit seinem Messer gedroht. Es sei dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ob er dabei einen der beiden mit dem Messer getroffen habe, könne er nicht sagen. Einer der beiden 17-Jährigen erlitt eine Schnitt- bzw. Stichverletzung im Bereich der Schulter und begab sich zu den beim Schützenfest eingesetzten Sanitätern. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Bei dem Tatverdächtigen stellte die Polizei ein Messer sicher, das in seiner Art einem sogenannten Führungsverbot (im Sinne des Waffengesetzes) unterliegt.

Eine Blutprobe wurde durch einen Arzt entnommen. Die Kriminalpolizei führt das Ermittlungsverfahren.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell