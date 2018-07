POL-NE: Badeunfall an Badesee

Meerbusch (ots) - Am 07.07.2018 gegen 16:30 Uhr ereignete sich in Meerbusch-Bösinghoven an einem unbewachten Badesee ein Badeunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen schwamm ein 18-jähriger Neusser in Begleitung weiterer Personen im dortigen See und ging aus ungeklärten Gründen plötzlich unter. Ersthelfern gelang es, ihn nach mehreren Minuten unter Wasser ans Ufer zu bringen und zu reanimieren. Durch den eintreffenden Rettungsdienst wurde die Person weiter versorgt und in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.(Ma.)

