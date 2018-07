POL-NE: Einbruch am helllichten Tag - Zeugen sehen Tatverdächtige flüchten

Logo der landesweiten Kampagne "Riegel vor" zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen Bild-Infos Download

Meerbusch (ots) - Intensiven Fahndungsmaßnahmen der Polizei, im Meerbuscher Stadtteil Büderich, am Mittwochvormittag (4.7.), war ein Einbruch in ein Haus an der Hindenburgstraße vorausgegangen. Nachbarn hatten, gegen 10:15 Uhr, zwei dunkel gekleidete Personen, 25 bis 30 Jahre alt, schlank, mit dunklen Haaren in Richtung Florastraße wegrennen gesehen. Zeitgleich hatte das Mobiltelefon, einer zu derzeit abwesenden Hausbewohnerin, eine Alarmauslösung angezeigt. Die Zeugen verständigten die Polizei. Als diese wenige Minuten später an der Anschrift eintraf, waren die Einbrecher bereits geflüchtet. Intensive Fahndungsmaßnahmen führten nicht auf die weitere Spur des Duos. Am Tatort zeugten eine aufgebrochene Balkontür und durchwühlte Räume von der Suche der Einbrecher nach Wertgegenständen.

Spuren und Zeugenaussagen deuten auf folgenden Tatablauf hin: Ein bislang unbekannter männlicher Täter klingelte im Laufe des Vormittags mehrfach an der Hauseingangstür des Einfamilienhauses. Nachdem dort niemand öffnete, begaben sich die Einbrecher auf das rückwärtige Grundstück. Mittels Gartenmobiliar erkletterten sie den Balkon im ersten Obergeschoss und hebelten die dortige Tür auf. Sie durchsuchten die angrenzenden Zimmer, machten aber offenbar keine nennenswerte Beute. Bei ihrer anschließenden Flucht nahmen die Täter vermutlich den gleichen Weg und konnten auf einer angrenzenden Garage kurz durch Zeugen beobachtet werden. Die Polizei ermittelt und wertet derzeit Spuren aus. Es wird auch geprüft, ob die aktuelle Tat mit weiteren Einbrüchen aus den vergangenen Tagen im Bereich Meererbusch in einem Zusammenhang steht (Pressemitteilungen vom 03.07.2018 - 11:58 Uhr und 02.07.2018 - 14:54 Uhr). Zeugen, die möglicherweise ergänzende Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten unter der Telefonnummer 02131 300-0 Kontakt mit dem Fachkommissariat 14 aufzunehmen.

Einbruchschutz durch intakte Nachbarschaft: Die Polizei kann nicht überall sein, um Straftaten zu verhindern. Doch Nachbarn, die einander helfen, gibt es fast immer. Es gilt aufmerksam zu sein, gegenüber Fremden und eine gesunde Skepsis an den Tag zu legen. In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher, Diebe und Betrüger kaum eine Chance. Wenn Ihnen oder Ihren Nachbarn etwas verdächtig vorkommt, verständigen Sie sofort die Polizei (Notruf 110).

Einbruchschutz durch technische Sicherungen: Nutzen Sie das kostenlose Beratungsangebot der Polizei zum Thema "technischer Einbruchschutz" am Donnerstag (12.07), 13:30 Uhr, oder am Mittwoch (18.07.), 18:00 Uhr, in Neuss. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 02131 300-0 erwünscht. Die Experten der Kriminalpolizei informieren, im Rahmen kurzweiliger Vorträge und anhand von Exponaten, rund um das Thema "Einbruchschutz". Veranstaltungsort: Polizeidienstgebäude, Jülicher Landstr. 178, 41464 Neuss.

