POL-NE: Einbrecher erbeuten Zigaretten

Dormagen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (05.07.) rückte die Polizei um kurz vor 2 Uhr, wegen eines Einbruchalarms, zu einem Verbrauchermarkt "Am weißen Stein" in Dormagen-Stürzelberg aus. Am Tatort stellten die Beamten ein aufgehebeltes Fenster an einer angrenzenden Bäckereifiliale fest. Über eine gewaltsam geöffnete Innentür waren die unbekannten Täter offensichtlich auch in den Verbrauchermarkt eingedrungen. Im Bereich der dortigen Lottoannahmestelle ließen die Unbekannten Zigaretten mitgehen. Der Polizei liegen Hinweise vor, dass es sich um zwei männliche, dunkel gekleidete Täter handelte.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

