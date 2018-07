POL-NE: Drogenfund in Privatwohnung nach Randale in Arztpraxis

Neuss (ots) - Am Dienstagmorgen (3.7.), gegen 8 Uhr, randalierte ein 46-jähriger Mann in einer Arztpraxis in der Neusser Innenstadt. Er stieß Beschimpfungen und Bedrohungen gegen Mitarbeiter aus und verließ erst nach mehrfacher, vehementer Aufforderung die Praxis. Die Betroffenen Mitarbeiter erstatteten anschließend Anzeige bei der Polizei. Beamte suchten daraufhin den Tatverdächtigen an seiner Anschrift am Konrad-Adenauer-Ring auf und konfrontierten ihn mit den Vorwürfen. In seiner Wohnung fanden die Beamten Drogen und eine kleine private Zucht an Hanfpflanzen. Den 46-Jährigen erwarten Strafverfahren unter anderem wegen Bedrohung und dem illegalen Anbau von Betäubungsmitteln. Durch die Polizei konnten knapp 100 Hanfpflanzen sowie Amphetamin und Marihuana sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

