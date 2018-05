POL-HA: Auffahrunfall auf der Ruhrtalstraße

Hagen (ots) - Gegen 12.00 Uhr befuhr am Mittwoch ein 31-jähriger Volkswagen-Fahrer die Ruhrtalstraße und wollte nach rechts in die Schwerter Straße abbiegen. Dazu hielt er an, um den bevorrechtigten Verkehr aus Richtung Hohenlimburg passieren zu lassen. Zeitgleich näherte sich von hinten ein Mercedes, gesteuert von einem 84 Jahre alten Mann, der die Situation zu spät erkannte. Er prallte trotz Vollbremsung ins Heck des Volkswagens und durch den Aufprall zog sich der ebenfalls 31-jährige Beifahrer in dem VW leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, die Sachschäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich auf etwa 3000 Euro.

