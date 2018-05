POL-HA: "Staubsaugervertreter" überrumpelt ältere Dame

Hagen (ots) - Am Mittwochmittag gegen 11:20 Uhr schellte ein vermeintlicher Staubsaugervertreter bei einer 89jährigen Dame in der Lützowstraße. Unter dem Vorwand, er müsse ihren Staubsauger reparieren, verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung. Nachdem er sich das Gerät angeschaut hatte, verlangte er 32EUR. Die Reparatur werde am Nachmittag durch einen Kollegen durchgeführt. Anschließend entfernte sich der Unbekannte. Ein Telefonat mit dem entsprechenden Unternehmen erhärtete den Verdacht, dass die Dame Opfer eines Betrugs geworden war. Der Täter wird wie folgt beschrieben: mitteleuropäisches, sehr gepflegtes Erscheinungsbild, schlank, dunkle Haare mit Glatzenansatz, etwa 170 cm groß und zwischen 50 - 60 Jahre alt. Bekleidet war Mann mit einem champagnerfarbenen Lederblouson und einer ebenfalls hellen Hose. Sachdienliche Hinweise nimmt die Hagener Polizei unter der Telefonnummer 9862066 entgegen.

