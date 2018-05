POL-HA: Bei Streitigkeiten Pfefferspray eingesetzt

Hagen (ots) - Am Dienstag spielten mehrere junge Männer auf dem Bolzplatz am Volmepark Fußball. Dabei kam es gegen 19.00 Uhr zu einem kurzen verbalen Streit zwischen einem 25-Jährigen und einem Unbekannten, der sein Fahrrad am Rande des Spielfeldes auf den Boden gelegt hatte. Die Streithähne gingen auseinander und als der 25-Jährige um 19.15 Uhr in Einmündungsbereich der Springmann- in die Körnerstraße erneut aufeinander traf, sprühte ihm der Unbekannte Reizgas ins Gesicht. Ein alarmierter Rettungswagen brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Täter ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, war dunkel gekleidet und führte ein schwarzes Fahrrad mit. Weitere Angaben liegen nicht vor. Hinweise bitte an die 986 2066.

