POL-HA: Kinderunfall im Schusterweg

Hagen (ots) - Mit leichten Verletzungen kam ein sechsjähriger Junge am Dienstagnachmittag ins Krankenhaus, nachdem es gegen 16.45 Uhr zur leichten Berührung mit einem Pkw gekommen war. Der Vorfall ereignete sich in der Schusterstraße, als der Junge unvermittelt zwischen parkenden Pkw auf die Fahrbahn trat und gegen den Volkswagen einer 26 Jahre alten Frau geriet. Nach erster Versorgung in einem Rettungswagen stellten sich seine Verletzungen als minimal heraus, dennoch erfolgte eine vorsorgliche Untersuchung im Krankenhaus.

