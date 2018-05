POL-HA: Fußgänger schwer verletzt

Hagen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Körnerstraße ist am Mittwochnachmittag ein Fußgänger schwer verletzt worden. Gegen 14.00 Uhr befuhr ein 69-jähriger Skoda-Fahrer die Hindenburgstraße und als die Ampel an der Einmündung zur Körnerstraße auf "grün" wechselte, bog er nach rechts in Richtung Volkspark ab. Zeitgleich querte ein 52 Jahre alter Passant bevorrechtigt den Überweg an der Körnerstraße und der Pkw erfasste den Mann mit dem linken vorderen Kotflügel. Dadurch kam der Mann zu Fall und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und vorsorglich stationär aufgenommen wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme stand für den Verkehr lediglich der linke Fahrstreifen zur Verfügung.

