POL-NE: Wohnungsbrand in Zons

Dormagen (ots) - Am Donnerstagmorgen (05.07.) erhielten Polizei und Feuerwehr um 02.34 Uhr Kenntnis von einem Wohnungsbrand auf der Turmstraße in Zons. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Erdgeschosswohnung in voller Ausdehnung brannte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen; gleichwohl wurden mehrere Personen durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Aktuell dauern die Arbeiten der Feuerwehr vor Ort noch an; die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.(Th.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-0

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell