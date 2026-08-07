Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer landet in Gewahrsamnszelle

Lüdenscheid (ots)

Gestern Vormittag erschien ein 41-jähriger Lüdenscheider auf der Polizeiwache an der Bahnhofstraße. Nach einem kurzen Gespräch mit der Wachbeamtin, setzte er sich in den Wartebereich auf einen Stuhl, weigerte sich die Wache zu verlassen, klingelte fortlaufend an der Tür und störte so den Wachbetrieb. Erst nach Erteilung eines Platzverweises und der Androhung einer Ingewahrsamnahme ging er widerwillig hinaus. Bereits hier verhielt er sich äußerst aggressiv. Im Weggehen beobachteten die Beamten, wie er sich bedrohlich gegenüber Passanten aufbaute, mehrfach gegen einen Masten und Taster der gegenüberliegenden Fußgängerampel trat und dabei seinen polizeilichen Beobachtern wiederholt den Mittelfinger zeigte. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Hiergegen leistete er vor den Augen zahlreicher Passanten Widerstand. Der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Lüdenscheider verbrachte den Rest des Tages in einer Zelle. Er wurde wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung, versuchter gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Zwischen dem 3.8., 15 Uhr und 6.8., 12.40 Uhr, versuchten Unbekannte das Scharnier eines Snackautomaten an der Buckesfelder Straße aufzuflexen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen, die die Täter beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

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