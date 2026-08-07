PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 110 durch Garbeck

Balve (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag die Geschwindigkeit auf der Langenholthauser Straße Garbeck gezielt überwacht. Beamte kontrollierten in der Zeit von 11:45 Uhr bis 16:30 Uhr insgesamt 540 Fahrzeuge mittels eines Einseitensensors (ESO). Die Bilanz zeigt, dass sich die allermeisten Autofahrer an das Tempolimit hielten. Allerdings mussten am Ende des Tages auch zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und sieben Verwarngelder erhoben werden. Den unrühmlichen Spitzenwert erzielte ein Motorradfahrer aus dem Märkischen Kreis. Er wurde außerhalb der geschlossenen Ortschaft bei erlaubten 70 km/h mit einer Geschwindigkeit von 110 km/h gemessen. Ihn erwarten mindestens zweihundert Euro Bußgeld plus Verwaltungsgebühren und ein Punkt in Flensburg. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 20:37

    POL-MK: Rücknahme der Fahndung nach vermisstem Senior

    Iserlohn (ots) - Bezugsmeldung vom 06.08.2026 - 15:27: POL-MK: Öffentliche Suche nach vermisstem Senior Der Vermisste wurde gefunden. Die Fahndung wird daher zurückgenommen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 15:27

    POL-MK: Öffentliche Suche nach vermisstem Senior

    Iserlohn (ots) - Die Polizei sucht zur Stunde nach einem vermissten Iserlohner (86). Der Gesuchte wurde zuletzt gestern gegen Mittag an seiner Wohnanschrift im Bereich Untergrüne gesehen. Er ist mehrmals täglich auf Medikamente angewiesen. Er könnte mit seinem Opel Meriva in braun, amtliches Kennzeichen MK - PL 8343, unterwegs sein. Möglicherweise befindet er sich in einer hilflosen Lage. Wer kann Hinweise zum ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 14:34

    POL-MK: Raser auf der L 539 erwischt: Fahrverbot droht

    Meinerzhagen (ots) - Die Polizei hat heute fünf Stunden lang die Geschwindigkeit auf der L539 im Bereich Meinerzhagen-Haumchermühle überwacht. Zwischen 06:15 Uhr und 11:15 Uhr kontrollierten die Beamten den Verkehr mit einem mobilen Einseiten-Sensor (ESO). Die Bilanz: Von 1039 gemessenen Fahrzeugen waren 91 zu schnell. Auf 68 Autofahrer kommt ein Verwarngeld zu. Gegen 23 Fahrer werden Ordnungswidrigkeitenanzeigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren