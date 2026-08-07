Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 110 durch Garbeck

Balve (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag die Geschwindigkeit auf der Langenholthauser Straße Garbeck gezielt überwacht. Beamte kontrollierten in der Zeit von 11:45 Uhr bis 16:30 Uhr insgesamt 540 Fahrzeuge mittels eines Einseitensensors (ESO). Die Bilanz zeigt, dass sich die allermeisten Autofahrer an das Tempolimit hielten. Allerdings mussten am Ende des Tages auch zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und sieben Verwarngelder erhoben werden. Den unrühmlichen Spitzenwert erzielte ein Motorradfahrer aus dem Märkischen Kreis. Er wurde außerhalb der geschlossenen Ortschaft bei erlaubten 70 km/h mit einer Geschwindigkeit von 110 km/h gemessen. Ihn erwarten mindestens zweihundert Euro Bußgeld plus Verwaltungsgebühren und ein Punkt in Flensburg. (dill)

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