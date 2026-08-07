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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Waldbrand in Fichtenschonung

Balve (ots)

Im Bereich der Glärbach brannte Mittwoch Waldboden in einer Fichtenkultur auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern. Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 14 Uhr alarmiert. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung verhindert werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr eingeleitet und sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Personen beobachtet, die für den Ausbruch des Feuers verantwortlich gewesen sein könnten? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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