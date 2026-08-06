POL-MK: Rücknahme der Fahndung nach vermisstem Senior

Iserlohn (ots) - Ein vermeintlicher Goldhändler hat gestern früh eine 88-jährige Waldstadtbewohnerin betrogen. Kurz nach 8 Uhr stand er vor der Tür und berichtete, dass er ihr Gold schätzen und abkaufen könnte. Die Dame händigte dem Betrüger verschiedene Münzen aus, die er in seinem Pkw überprüfen müsse. Er sei direkt mit den Münzen wiedergekommen und habe daraufhin berichtet, dass er auch Geldscheine auf ...

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