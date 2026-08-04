Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher, Diebe und Flammen

Iserlohn (ots)

Unbekannte knackten zwei Container einer Baustelle an der Baarstraße. Zwischen Freitagmittag und Montagfrüh entwendeten sie so Werkzeug und eine Kaffeemaschine. Zeugen können Hinweise an die 0237191990 richten.

Am Sonnenbrink zündeten Unbekannte Müll auf einem Schulhof an. Dadurch wurde am Montagabend zwischen 18-19 Uhr ein Spielgerät auf dem Spielplatz beschädigt. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise an die Iserlohner Polizei zu richten.

Die Kripo ermittelt nach einem Firmeneinbruch in der Iserlohner Heide. An der Friedrich-Kirchhoff-Straße sind Unbekannte in die Lagerräume zweier Firmen eingedrungen. Dort entwendeten sie aufgefundenes Bargeld. Die Tatzeit liegt im Bereich des Sonntagabends zwischen 22-23 Uhr.

An der Niddastraße wurden zwei Mountainbikes gestohlen. In der Nacht auf Montag öffneten Unbekannte das Garagentor und nahmen die Bikes an sich. Dabei stießen sie einen Motorroller um, der beschädigt am Boden lag. Bei den Mountainbikes handelt es sich um ein Raymon Hardray 6 und um ein schwarz-weiß-blaues Bulls Copperhead. Nun werden Zeugen gesucht, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. (lubo)

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