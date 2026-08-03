Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: 54 km/h zu viel: Messungen am Montag
Werdohl (ots)
Heute wurde am Höhenweg (L655) das Tempo gemessen. Mit 124 bei erlaubten 70 km/h erreichte ein Auto aus dem MK den Höchstwert. Das zieht ein Fahrverbot nach sich. Insgesamt waren 85 der 1552 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Zwischen7.40-12 Uhr wurde gemessen. Fahrverbote gab es insgesamt zwei. In den meisten Fällen bleibt es wohl beim Verwarngeld. Die Polizei rät: angepasst fahren, Unfälle vermeide. Kontrollen gibt es immer wieder. (lubo)
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