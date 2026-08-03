PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 54 km/h zu viel: Messungen am Montag

Werdohl (ots)

Heute wurde am Höhenweg (L655) das Tempo gemessen. Mit 124 bei erlaubten 70 km/h erreichte ein Auto aus dem MK den Höchstwert. Das zieht ein Fahrverbot nach sich. Insgesamt waren 85 der 1552 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Zwischen7.40-12 Uhr wurde gemessen. Fahrverbote gab es insgesamt zwei. In den meisten Fällen bleibt es wohl beim Verwarngeld. Die Polizei rät: angepasst fahren, Unfälle vermeide. Kontrollen gibt es immer wieder. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 11:49

    POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

    Kierspe (ots) - 25.07.2026, 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr, in Kierspe, Friedrich-Ebert-Straße 199 Parkplatz REWE Ein auf dem REWE-Parkplatz geparkter schwarzer Skoda Octavia wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer rechts an der Heckstoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 11:43

    POL-MK: Zeugensuche nach Schlägen, Diebstählen und Unfallflucht

    Lüdenscheid (ots) - Ein Unbekannter geriet Samstagabend in einen Streit und schlug um sich, danach warf er eine Flasche auf ein Auto. Gegen 23 Uhr riefen Zeugen wegen einer Schlägerei auf dem Mamanuca die Polizei. An der Bahnhofsallee angekommen trafen die Beamten auf einen 30-Jährigen, der offenbar im Gesicht leicht verletzt war. Nach ersten Schilderungen war er ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 11:38

    POL-MK: Einbruch misslungen

    Balve (ots) - Unbekannte wollten in die Mellener Schützenhalle einbrechen. Zwischen Donnerstagabend und Freitagabend haben sie an einer Tür gehebelt. Ins Innere gelangten sie nicht. Nun ermittelt die Kripo und bittet Zeugen unter 0237390990 um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren