Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 54 km/h zu viel: Messungen am Montag

Werdohl (ots)

Heute wurde am Höhenweg (L655) das Tempo gemessen. Mit 124 bei erlaubten 70 km/h erreichte ein Auto aus dem MK den Höchstwert. Das zieht ein Fahrverbot nach sich. Insgesamt waren 85 der 1552 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Zwischen7.40-12 Uhr wurde gemessen. Fahrverbote gab es insgesamt zwei. In den meisten Fällen bleibt es wohl beim Verwarngeld. Die Polizei rät: angepasst fahren, Unfälle vermeide. Kontrollen gibt es immer wieder. (lubo)

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