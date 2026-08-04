Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallfluchten: Polizei sucht Verursacher

Hemer (ots)

Die Polizei sucht nach zwei Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet Hemer nach Zeugen und den Unfallverursachern.

Montagmorgen kam es um 07:55 Uhr auf der Hönnetalstraße in Höhe der Hausnummer 39a zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein orangefarbenes Arbeitsfahrzeug der Märkischen Stadtbetriebe Iserlohn/Hemer und ein entgegenkommender weißer Lastwagen (vermutlich ein 40-Tonner) touchierten sich jeweils am linken Außenspiegel. Das Spiegelglas des Arbeitsfahrzeugs zersplitterte. Die Splitter flogen durch das geöffnete Fahrerfenster in das Cockpit und fügten dem Fahrer Schnittverletzungen an der Hand zu. Der weiße Lkw setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß in Richtung Hemer fort. Der Sachschaden am Arbeitsfahrzeug wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Bereits am vergangenen Wochenende ereignete sich eine weitere Unfallflucht im Kreuzungsbereich Aldegreverstraße / Holbeinstraße / Am Haseloh. Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 23 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, rammte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen grauen Skoda Superb. Das Auto war am rechten Fahrbahnrand der Aldegreverstraße unmittelbar hinter der Kreuzung abgestellt. Der Skoda wurde am linken Fahrzeugheck sowie an der hinteren linken Beleuchtung stark beschädigt. Am Unfallort konnten Trümmerteile der Rückleuchte des Verursacherfahrzeugs gesichert werden. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden von schätzungsweise 3.500 Euro zu kümmern.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem weißen 40-Tonner-Lkw im Hönnetal oder zum Verursacher des Heckschadens an der Aldegreverstraße geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiwache Hemer unter der Telefonnummer 02372 / 9099-0 entgegen. (dill)

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