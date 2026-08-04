PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallfluchten: Polizei sucht Verursacher

Hemer (ots)

Die Polizei sucht nach zwei Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet Hemer nach Zeugen und den Unfallverursachern.

Montagmorgen kam es um 07:55 Uhr auf der Hönnetalstraße in Höhe der Hausnummer 39a zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein orangefarbenes Arbeitsfahrzeug der Märkischen Stadtbetriebe Iserlohn/Hemer und ein entgegenkommender weißer Lastwagen (vermutlich ein 40-Tonner) touchierten sich jeweils am linken Außenspiegel. Das Spiegelglas des Arbeitsfahrzeugs zersplitterte. Die Splitter flogen durch das geöffnete Fahrerfenster in das Cockpit und fügten dem Fahrer Schnittverletzungen an der Hand zu. Der weiße Lkw setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß in Richtung Hemer fort. Der Sachschaden am Arbeitsfahrzeug wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Bereits am vergangenen Wochenende ereignete sich eine weitere Unfallflucht im Kreuzungsbereich Aldegreverstraße / Holbeinstraße / Am Haseloh. Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 23 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, rammte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen grauen Skoda Superb. Das Auto war am rechten Fahrbahnrand der Aldegreverstraße unmittelbar hinter der Kreuzung abgestellt. Der Skoda wurde am linken Fahrzeugheck sowie an der hinteren linken Beleuchtung stark beschädigt. Am Unfallort konnten Trümmerteile der Rückleuchte des Verursacherfahrzeugs gesichert werden. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden von schätzungsweise 3.500 Euro zu kümmern.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem weißen 40-Tonner-Lkw im Hönnetal oder zum Verursacher des Heckschadens an der Aldegreverstraße geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiwache Hemer unter der Telefonnummer 02372 / 9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 14:57

    POL-MK: Einladung zum Blaulichtkino am Mittwoch

    MK / Iserlohn (ots) - Mittwoch ist die Polizei ab 13 Uhr im Filmpalast Iserlohn zugegen. Bereits vor dem um 14 Uhr beginnenden Spielfilm stehen die Beamten den Gästen für Rat und Tat zur Seite. Thema auf der Bühne wird die Sorgfalt im Straßenverkehr sein. So passieren durch "Dooring" zum Beispiel immer wieder Unfälle. Dooring ist das einfache "Tür aufreißen" nach dem Parken. Diese und weitere kleine Unachtsamkeiten ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 14:51

    POL-MK: 54 km/h zu viel: Messungen am Montag

    Werdohl (ots) - Heute wurde am Höhenweg (L655) das Tempo gemessen. Mit 124 bei erlaubten 70 km/h erreichte ein Auto aus dem MK den Höchstwert. Das zieht ein Fahrverbot nach sich. Insgesamt waren 85 der 1552 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Zwischen7.40-12 Uhr wurde gemessen. Fahrverbote gab es insgesamt zwei. In den meisten Fällen bleibt es wohl beim Verwarngeld. Die Polizei rät: angepasst fahren, Unfälle vermeide. ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 11:49

    POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

    Kierspe (ots) - 25.07.2026, 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr, in Kierspe, Friedrich-Ebert-Straße 199 Parkplatz REWE Ein auf dem REWE-Parkplatz geparkter schwarzer Skoda Octavia wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer rechts an der Heckstoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren