Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tempo-Kontrollen: Fünf Fahrverbote, gravierende Verstöße, Fahrer in verkehrsberuhigtem Bereich alle zu schnell

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen im Kreisgebiet die Tempolimits überwacht. Insgesamt passierten 3.052 Fahrzeuge die vier Messstellen. Die Beamten stellten zahlreiche teils gravierende Verstöße fest.

In Menden kontrollierten Beamte am Freitagmorgen, zwischen 07:05 Uhr und 10 Uhr das Tempo auf der Berliner Straße mittels Radarmessung. Von 210 gemessenen Fahrzeugen waren 36 im Verwarngeldbereich und sechs im Bereich einer Ordnungswidrigkeitenanzeige unterwegs. Ein Pkw mit MK-Kennzeichen fiel innerorts mit der Höchstgeschwindigkeit von 59 bei erlaubten 30 km/h auf.

Am Freitagmittag folgte ein zweiter Radareinsatz in Iserlohn-Sümmern. Auf der Kornblumenstraße überprüften die Beamten von 11:10 Uhr und 13:10 Uhr insgesamt 20 Fahrzeuge in einem verkehrsberuhigten Bereich (Schrittgeschwindigkeit). Von den gemessenen Fahrzeugen waren alle zu schnell: 14 Verwarngelder und sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen waren das Ergebnis. Der traurige Spitzenreiter, ein Pkw aus dem Märkischen Kreis, wurde mit 41 km/h gemessen.

Samstag stand die L 692 in Nachrodt-Wiblingwerde im Fokus. Die Messung per ESO-System dauerte von 11:46 Uhr bis 16:30 Uhr an. Von 838 kontrollierten Fahrzeugen überschritten 124 das Tempolimit. Es folgten 78 Verwarngelder und 46 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Zwei Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Ein Pkw-Fahrer mit Hamburger Kennzeichen raste außerhalb geschlossener Ortschaft mit 119 km/h bei erlaubten 70 km/h durch die Kontrollstelle.

Am Sonntag standen die Beamten auf der L 561 in Herscheid-Birkenhof. Das ESO-Messgerät registrierte zwischen 07:12 Uhr und 15:30 Uhr insgesamt 1.984 Fahrzeuge. 107 Verwarngelder und 35 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden fällig. Drei Fahrer erwarten Fahrverbote. Auch hier war der Höchstwert gravierend. Ein PKW aus Kreis wurde außerhalb geschlossener Ortschaft mit 122 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen.

Die Polizei kündigt auch für die Zukunft konsequente Kontrollen an, um das Geschwindigkeitsniveau auf den Straßen dauerhaft zu senken. (dill)

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