PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tempo-Kontrollen: Fünf Fahrverbote, gravierende Verstöße, Fahrer in verkehrsberuhigtem Bereich alle zu schnell

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen im Kreisgebiet die Tempolimits überwacht. Insgesamt passierten 3.052 Fahrzeuge die vier Messstellen. Die Beamten stellten zahlreiche teils gravierende Verstöße fest.

In Menden kontrollierten Beamte am Freitagmorgen, zwischen 07:05 Uhr und 10 Uhr das Tempo auf der Berliner Straße mittels Radarmessung. Von 210 gemessenen Fahrzeugen waren 36 im Verwarngeldbereich und sechs im Bereich einer Ordnungswidrigkeitenanzeige unterwegs. Ein Pkw mit MK-Kennzeichen fiel innerorts mit der Höchstgeschwindigkeit von 59 bei erlaubten 30 km/h auf.

Am Freitagmittag folgte ein zweiter Radareinsatz in Iserlohn-Sümmern. Auf der Kornblumenstraße überprüften die Beamten von 11:10 Uhr und 13:10 Uhr insgesamt 20 Fahrzeuge in einem verkehrsberuhigten Bereich (Schrittgeschwindigkeit). Von den gemessenen Fahrzeugen waren alle zu schnell: 14 Verwarngelder und sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen waren das Ergebnis. Der traurige Spitzenreiter, ein Pkw aus dem Märkischen Kreis, wurde mit 41 km/h gemessen.

Samstag stand die L 692 in Nachrodt-Wiblingwerde im Fokus. Die Messung per ESO-System dauerte von 11:46 Uhr bis 16:30 Uhr an. Von 838 kontrollierten Fahrzeugen überschritten 124 das Tempolimit. Es folgten 78 Verwarngelder und 46 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Zwei Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Ein Pkw-Fahrer mit Hamburger Kennzeichen raste außerhalb geschlossener Ortschaft mit 119 km/h bei erlaubten 70 km/h durch die Kontrollstelle.

Am Sonntag standen die Beamten auf der L 561 in Herscheid-Birkenhof. Das ESO-Messgerät registrierte zwischen 07:12 Uhr und 15:30 Uhr insgesamt 1.984 Fahrzeuge. 107 Verwarngelder und 35 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden fällig. Drei Fahrer erwarten Fahrverbote. Auch hier war der Höchstwert gravierend. Ein PKW aus Kreis wurde außerhalb geschlossener Ortschaft mit 122 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen.

Die Polizei kündigt auch für die Zukunft konsequente Kontrollen an, um das Geschwindigkeitsniveau auf den Straßen dauerhaft zu senken. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 09:01

    POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet

    Märkischer Kreis (ots) - Seit Freitagnachmittag kam es im Kreisgebiet zu folgenden herausragenden Verkehrsunfällen: Hemer Am Samstag, 01.08.2026, gegen 13.40 Uhr, fuhr eine 39-jährige Hemeranerin im Akazienweg zum ersten Mal mit einem E-Scooter. Nachdem sie eine Strecke von ca. 40 Metern zurückgelegt hatte, kollidierte sie mit ihrem E-Scooter mit einer Mauer. Bei dem anschließenden Sturz fiel die Hemeranerin auf den ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 11:26

    POL-MK: Unfallflucht in der Overbergstraße: Polizei sucht Zeugen

    Lüdenscheid (ots) - Die sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag ereignet hat. Zwischen 6 und 15 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Opel Astra. Dieser stand an der Overbergstraße in Höhe der Hausnummer 1. Nach ersten Erkenntnissen touchierte der Verursacher den Opel vermutlich beim Ein- ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 07:49

    POL-MK: Betrüger erbeutet Handy

    Hemer (ots) - Ein Betrüger schnappte sich gestern gegen 14.10 Uhr am Meisenweg das Handy eines 25-Jährigen. Man traf sich, da der Hemeraner sein Handy eigentlich verkaufen wollte. Der vermeintlich interessierte "Käufer" begutachtete das Handy, wollte aber nicht so viel zahlen und gab dem 25-Jährigen sein Handy zurück. Als der Hemeraner kurze Zeit später das Smartphone begutachtete, stellte er fest, dass der "Käufer" es mit einer Attrappe vertauscht hatte und sein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren