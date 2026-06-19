Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Auhagen schwer verletzt

Auhagen (ots)

(Thi) Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 40 im Ortsteil Düdinghausen ist am Donnerstagabend (18.06.2026) ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 56-jährige Pkw-Fahrerin gegen 17:45 Uhr nach einem Wendemanöver von einem Parkplatz auf die K40 in Fahrtrichtung Hagenburg auf. Kurz darauf wurde ihr Fahrzeug von einem 31-jährigen Radfahrer überholt.

Als die Fahrzeugführerin anschließend nach links in eine Parklücke einbiegen wollte, übersah sie den neben beziehungsweise hinter ihr befindlichen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad.

Der 31-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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