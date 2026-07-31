Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger erbeutet Handy

Hemer (ots)

Ein Betrüger schnappte sich gestern gegen 14.10 Uhr am Meisenweg das Handy eines 25-Jährigen. Man traf sich, da der Hemeraner sein Handy eigentlich verkaufen wollte. Der vermeintlich interessierte "Käufer" begutachtete das Handy, wollte aber nicht so viel zahlen und gab dem 25-Jährigen sein Handy zurück. Als der Hemeraner kurze Zeit später das Smartphone begutachtete, stellte er fest, dass der "Käufer" es mit einer Attrappe vertauscht hatte und sein Handy nun weg ist. Das Handy wurde zur Sachfahndung ausgeschrieben und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei rät bei Privatverkäufen zur Vorsicht und betont die Bedeutung von Individualnummern. Mit ihnen können gestohlene Handys, Werkzeuge, Fahrzeuge und mehr nach Diebstählen ihren Eigentümern zugeordnet werden. (lubo)

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